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Российские танкисты использовали новую тактику против ВСУ

Минобороны: танки ЦВО использовали новую тактику против ВСУ на краснолиманском направлении

Танковые экипажи Центрального военного округа уничтожили опорный пункт и технику украинских войск на Краснолиманском направлении, используя новый тактический прием. Об этом сообщили «РИА Новости» в Минобороны.

Танкисты на боевых машинах Т-90А выдвинулись на огневую позицию на дистанцию прямого выстрела. Получив координаты целей от подразделения разведки, командиры танков использовали новую тактику, которая включает в себя использование различных типов боеприпасов в короткий промежуток времени.

По словам собеседника агентства, операторы-наводчики первым выстрелом из 125-миллиметрового орудия управляемым боеприпасом вывели из строя легкобронированную технику. Затем осколочными и фугасными снарядами были поражены опорный пункт и личный состав ВСУ.

Накануне замминистра обороны Украины Анна Маляр сообщила, что российские войска продвигаются на четырех направлениях — авдеевском, марьинском, краснолиманском и сватовском. По ее словам, ожесточенные бои в настоящее время идут на сватовском направлении, в частности в районах Белогоровки и Серебрянки. На запорожском участке линии боевого соприкосновения ВСУ сталкиваются «с интенсивным сопротивлением» российских сил.

Как заявлял президент Владимир Путин, украинское контрнаступление идет с 4 июня. Российское Минобороны регулярно отчитывается об отражении атак украинских военных на различных направлениях.

Президент Украины Владимир Зеленский признавал, что наступательные действия идут «медленнее, чем хотелось бы». Главком ВСУ Валерий Залужный говорил, что, несмотря на это, Киев реализует свои планы.

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Российские танкисты использовали новую тактику против ВСУ
Российские танкисты использовали новую тактику против ВСУ

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