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В Киеве заявили о продвижении российских войск на четырех направлениях

Минобороны Украины: российские войска продвигаются на четырех направлениях
Фото: Александр Река / ТАСС
Фото: Александр Река / ТАСС

Российские войска продвигаются на четырех направлениях — авдеевском, марьинском, краснолиманском и сватовском, сообщила замминистра обороны Украины Анна Маляр.

По ее словам, ожесточенные бои в настоящее время идут на сватовском направлении, в частности в районах Белогоровки и Серебрянки. «Везде сейчас жарко», — подчеркнула замминистра.

Маляр также отметила, что на запорожском участке линии боевого соприкосновения ВСУ сталкиваются «с интенсивным сопротивлением» российских сил.

Как заявлял президент Владимир Путин, украинское контрнаступление идет с 4 июня. При этом потери, которые несут ВСУ, глава государства называл катастрофическими. Российское Минобороны регулярно отчитывается об отражении атак украинских военных на различных направлениях.

Президент Украины Владимир Зеленский признавал, что наступательные действия идут «медленнее, чем хотелось бы». Главком ВСУ Валерий Залужный говорил, что, несмотря на это, Киев реализует свои планы.

В Киеве заявили о продвижении российских войск на четырех направлениях
В Киеве заявили о продвижении российских войск на четырех направлениях

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