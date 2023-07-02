Три человека погибли в ДТП в Саратовской области

Три человека погибли и три ребенка пострадали в ДТП с тремя машинами в Саратовской области

В Саратовской области шесть человек пострадали и три погибли в результате ДТП. Об этом сообщил министр здравоохранения региона Олег Костин в своем телеграм-канале.

«Пострадавших девять человек, из них трое детей. [Среди них] погибших три человека, все взрослые. Все жители Пермского края», — рассказал Костин. Он уточнил, что для помощи пострадавшим выехали две фельдшерских бригады Красноармейской районной больницы.

Прокуратура Саратовской области сообщила, что, по предварительным данным, ДТП произошло на 391 км федеральной трассы «Сызрань-Саратов-Волгоград». Водитель легковой машины «ВАЗ-2110» (Lada 110) выехал на встречную полосу, по касательной столкнулся с «Газелью» и лбом — с «Ленд Круизер 100». В результате водитель «ВАЗ» и его пассажиры погибли на месте до приезда скорой. Все пострадавшие были доставлены в больницу.

В марте под Саратовом произошло ДТП с участием 15 автомобилей. Причиной аварии в ГИБДД назвали плохую видимость из-за тумана. Местное издание «Без формата» сообщило, что авария произошла у города Хвалынска, при этом, по данным издания, столкнулся 21 автомобиль.