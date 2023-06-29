На трассе «Лена» в Якутии опрокинулся грузовик с 3 тыс. л дизтоплива

На трассе «Лена» в Якутии перевернулся грузовик с дизтопливом

Фото: Прокуратура Республики Саха (Якутия)

Грузовик, везший дизтопливо, перевернулся на трассе «Лена» в Якутии. По предварительным данным, объем разлива составил около 3 тыс. л, сообщили в прокуратуре Республики Саха.

«Прокуратура Алданского района организовала проверку по факту разлива нефтепродуктов на 786-м километре ФАД «Лена» в результате опрокидывания грузового автомобиля Shaanxi в составе полуприцепа цистерны Enxin shiye, перевозившего дизельное топливо», — говорится на сайте ведомства.

В настоящее время проводятся работы по уборке топлива. По результатам проверки будут приняты меры прокурорского реагирования.

Также сегодня на федеральной трассе «Колыма» в результате ДТП опрокинулся грузовик, перевозящий нефтепродукты, сообщает министерство экологии Якутии. При осмотре было обнаружено, что загрязнено 85 кв. м земли рядом с дорогой. Отобранные пробы почвы будут направлены в лабораторию Республиканского информационно-аналитического центра экологического мониторинга (РИАЦЭМ) для определения степени загрязнения.