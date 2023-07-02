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Лидию Федосееву-Шукшину выписали из больницы

Актрису Лидию Федосееву-Шукшину выписали из больницы в реабилитационный центр
Лидия Федосеева-Шукшина
Лидия Федосеева-Шукшина (Фото: Вадим Тараканов / ТАСС)

Народную артистку РСФСР Лидию Федосееву-Шукшину, которую госпитализировали в начале июня, выписали из больницы, но не домой, а в реабилитационный центр, так как ей требуется длительная реабилитация. Об этом сообщила РБК дочь актрисы Ольга Шукшина.

«Могу сказать, что есть положительная динамика. По стандарту пребывание в частной клинике 21 день, если будут положительные результаты, то продлим. Дальше, возможно, санаторий. Все теперь посвящено этому», — заявила она.

Лидии Федосеевой-Шукшиной 84 года. О ее госпитализации стало известно 5 июня. Телеграм-каналы Baza и Mash писали, что актрису госпитализировали с подозрением на инсульт. Ольга Шукшина тогда сообщила, что ее мать находится на очередном плановом обследовании.

13 июня Mash сообщил, что состояние Федосеевой-Шукшиной ухудшилось и у нее развилась сердечная недостаточность. Ее дочь Ольга рассказывала, что состояние актрисы стабильно тяжелое, но наблюдается «как бы улучшение».

Федосеева-Шукшина сыграла более чем в 80 фильмах. Популярность ей принесли в том числе роли Любы Байкаловой в картине «Калина красная» (1974) и Глаши в ленте «Они сражались за Родину» (1975). В 1984 году актриса получила звание народной артистки РСФСР.

Теги
Лидия Федосеева-Шукшина актриса новости
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