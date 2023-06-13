Дочь опровергла ухудшение состояния Лидии Федосеевой-Шукшиной

Лидия Федосеева-Шукшина (Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС)

Состояние актрисы Лидии Федосеевой-Шукшиной стабильно тяжелое, но динамика хорошая, сообщила РБК ее дочь Ольга Шукшина.

«Я маму вижу каждый день и действительно наблюдаю эту картину — как бы улучшение. Всё делают для того, чтобы стабилизировать ее состояние. Она в сознании», — рассказала она.

Телеграм-канал Mash 13 июня сообщил, что состояние Федосеевой-Шукшиной ухудшилось и у нее развилась сердечная недостаточность, она находится в реанимации.

О госпитализации артистки стало известно 5 июня. Ольга Шукшина поясняла тогда, что ее мать находится на очередном плановом обследовании.

Лидии Федосеевой-Шукшиной 84 года. Она сыграла более чем в 80 фильмах. Популярность ей принесли в том числе роли Любы Байкаловой в картине «Калина красная» (1974) и Глаши в ленте «Они сражались за Родину» (1975). В 1984 году актриса получила звание народной артистки РСФСР.