Глава Белгородской области Гладков: ВСУ дважды за день обстреляли село Дроновка

Гладков заявил о двух за день обстрелах села в Белгородской области

Вячеслав Гладков (Фото: vvgladkov / Telegram)

Украинские военные дважды за день обстреляли село Дроновка в Грайворонском городском округе, никто из местных жителей не пострадал, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в телеграм-канале.

«В двух частных домовладениях посечены кровля, фасады и заборы. Также повреждены линии газо- и электроснабжения. Оперативные и аварийные службы направлены для устранения последствий», — написал Гладков.

Днем глава региона сообщал, что силы ПВО сбили беспилотник самолетного типа над Белгородским районом. По его словам, пострадавших тоже не было.

Всего за прошлые сутки, как рассказывал Гладков, ВСУ нанесли более 70 ударов по населенным пунктам Белгородской области. Под обстрел попали Белгородский, Волоконовский, Краснояружский районы, Валуйский и Шебекинский городской округ.