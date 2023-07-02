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Климатолог Кокорин рассказал о первых климатических мигрантах в России

Климатолог Кокорин: в России появились климатические мигранты с Чукотки в Омскую область

В России появились люди, которые выбирают будущее место для жизни с учетом изменений климата, отдавая предпочтение менее жарким местам. Об этом «РИА Новости» рассказал климатолог Алексей Кокорин.

«Люди с Чукотки раньше, когда выходили на пенсию, старались ехать в Краснодарский край, а последние годы едут в Омскую, Новосибирскую области. Для них в Краснодаре теперь слишком жарко. То есть люди уже корректируют место жительства исключительно из-за климата», — сообщил Кокорин. Он добавил, что в Краснодарском крае температура может подниматься выше 40 градусов — это вредно для пожилых людей, проживших много лет в северных частях России.

В целом, по оценкам Кокорина, к концу XXI века около трех миллиардов человек будут вынуждены сменить место жительства. «То есть около 30 процентов населения <...>. А при самом лучшем варианте — мигрантов будет десять процентов», — отметил Кокорин. По его словам, чтобы избежать негативного сценария, страны должны достичь углеродной нейтральности — и даже так, по его словам, часть населения планеты все равно будет вынуждена покинуть родные земли из-за дефицита питьевой воды.

23 мая опрошенные РБК климатологи рассказали о том, как быстро меняется климат России. По мнению Александра Чернокульского, старшего научного сотрудника Лаборатории теории климата Института физики атмосферы им. А.М. Обухова РАН, жара в европейской части России не будет такой же невыносимой, как на Ближнем Востоке. Впрочем, он предупредил, что будут учащаться события с очень высокой «невыносимой» температурой, которые могут длиться несколько недель.

Его точку зрения поддержал ведущий аучный сотрудник Главной геофизической обсерватории имени Воейкова, кандидат физико-математических наук, автор книги «Парадоксы климата» Андрей Киселев. Он отметил, что в России теплеет в 2,7 раза быстрее, чем в среднем по миру, и глобальное потепление продолжается. «Плюс то, что в городе работает транспорт, работают предприятия — дополнительные источники тепла», — подчеркнул Киселев.

Теги
климат Алексей Кокорин Россия мигранты синоптики
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