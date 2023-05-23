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Климатологи оценили идею переноса столицы в Сибирь из-за смены климата

В Институте физики атмосферы оценили идею переноса столицы в Сибирь из-за климата
Фото: Артур Новосильцев / АГН «Москва»
Фото: Артур Новосильцев / АГН «Москва»

Заявление о переносе столицы из Москвы в Сибирь при повышении глобальной среднегодовой температуры в России — «просто слова», заявил РБК старший научный сотрудник Лаборатории теории климата Института физики атмосферы им. А.М. Обухова РАН Александр Чернокульский.

При этом он согласился с прогнозом климатолога Алексея Кокорина, что волны жары будут учащаться. «Волны жары будут с очень большой вероятностью чаще, да, но они и в Сибири будут учащаться», — сказал Чернокульский.

По его словам, ожидаемое изменение климата связано с использованием ископаемого топлива, которое усиливает парниковый эффект.

«Многое будет зависеть от того, что мы будем делать с нашим углеродным следом. Если мы продолжим жечь активно углеводороды, то это пойдет по более агрессивной траектории потепления. Если будем переходить на низкоуглеродный путь развития, то пойдет по более умеренной траектории потепления», — пояснил он.

Чернокульский уточнил, что жара в европейской части России не будет такой же невыносимой, как на Ближнем Востоке, но предупредил, что будут учащаться события с очень высокой «невыносимой» температурой, которые могут длиться несколько недель.

Ведущий научный сотрудник Главной геофизической обсерватории имени Воейкова, кандидат физико-математических наук, автор книги «Парадоксы климата» Андрей Киселев рассказал, что в России теплеет в 2,7 раза быстрее, чем в среднем по миру. Он отметил, что глобальное потепление продолжается.

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Всемирная метеорологическая организация 17 мая сообщила, что вскоре наступит фаза южной осцилляции — Эль-Ниньо. «Это явления связано с тем, что, как правило, во время его присутствия температура растет интенсивнее. И, соответственно, в этом пресс-релизе указано, что с вероятностью 98% — это очень высокая вероятность — в ближайшие пять лет будут установлены очередные температурные рекорды», — пояснил Киселев.

Он также подтвердил, что наблюдается тенденция к учащению волн жары.

Климатолог добавил, что все мегаполисы, включая Москву, являются «островами тепла». Во-первых, асфальт и камни в городе нагреваются и источают тепло, значительно больше, чем земля или водные ресурсы. Во-вторых, воздушные потоки, ударяясь в здания, теряют свою энергию, поэтому тепло не выносится, а остается.

«Плюс то, что в городе работает транспорт, работают предприятия — дополнительные источники тепла», — заключил Киселев.

Ранее Кокорин сообщил, что температура на планете может подняться на 4,5–5 градусов, и тогда восемь–девять лет из десяти окажутся аномально жаркими. В этом случае, по его словам, в Москве, вероятно, будет невозможно жить и столицу могут перенести в Красноярск или Новосибирск. «Вполне реально, что это произойдет даже если не к 2050–2060-м годам, а, допустим, к 2080-м», — добавил он.

Теги
климат столица Россия перенос
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