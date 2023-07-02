Рогов сообщил о работе ПВО в Запорожье и российских «Геранях»

В подконтрольном Украине городе Запорожье работают системы ПВО, сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов в своем телеграм-канале.

По его словам, в областном центре «цветут «Герани» — беспилотники, которые Россия использует в зоне военной операции. Украинские власти считают, что это версия иранского боевого дрона типа Shahed, но российская и иранская стороны называют эти предположения безосновательными.

Рогов уточнил, что основная часть взрывов «прозвучала в ближайшем пригороде» — где, по его словам, располагаются украинские военные, а также склады техники и боеприпасов ВСУ.

При этом, исходя из данных сервисов, отслеживающих сигналы воздушной тревоги на Украине, в Запорожской области соответствующих предупреждений не было. В ночь с 1 на 2 июля о взрывах рассказывали украинские власти, в частности, в Киеве. О громких звуках в Запорожье сообщал украинский телеграм-канал «Зеркало недели».

В прошлый раз о взрывах в Запорожье сообщал телеканал ТСН ночью 25 июня. Тогда в подконтрольной Украине части Запорожской области была объявлена воздушная тревога, а командование ВВС страны в своем телеграм-канале призвало граждан идти в укрытия.

Запорожская область вошла в состав России по итогам референдума в начале октября 2022 года.