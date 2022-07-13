Телеканал
Инвестиции
Тренды
РБК+
Pro
Газета
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииESG-индекс
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Инвестиции
Тренды
РБК+
Pro
Газета
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
ESG-индекс
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 13 июля
EUR ЦБ: 58,76 (-3,04) Инвестиции, 12 июл, 16:17
Курс доллара на 13 июля
USD ЦБ: 58,85 (-2,45) Инвестиции, 12 июл, 16:17
Коротко и дорого: как заработать на «красивых» автомобильных номерах Партнерский проект, 08:19
Роспотребнадзор сообщил о росте доли более заразных вариантов «омикрона» Общество, 08:11
«Коммерсантъ» узнал о предложении легализовать исламский банкинг в России Экономика, 08:04
Компания Прохорова покажет VR-концерт Высоцкого с Лепсом и Джигурдой Технологии и медиа, 08:00
Работа для подростка: как раннее трудоустройство помогает строить карьеру Партнерский проект, 07:51
Молодежь назвала лучший возраст для начала карьеры и рождения детей Общество, 07:30
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 07:18
Киев сообщил об отправке 16 судов для перевозки зерна по Дунаю Политика, 07:11
Новости, которые вас точно касаются
Самое актуальное о ценах, штрафах и кредитах — в одном письме каждый будний день.
Подписаться за 99 ₽ в месяц
Бизнес попросил уменьшить размер этикеток для экономии бумаги и чернил Бизнес, 07:00
Платный въезд в Москву: опыт мировых столиц Партнерский проект, 06:36
Поддержкой ИТ-систем для судов займутся россияне из уходящей Wartsila Технологии и медиа, 06:30
Присяжные вынесли обвинительный вердикт убийцам Калмановича Общество, 06:19
Катерина Тихонова займется импортозамещением в РСПП Экономика, 06:00
В МИД анонсировали создание рейтингового агентства из-за «предвзятости» Политика, 05:53
Экономика ,  
0 

«Коммерсантъ» узнал о предложении легализовать исламский банкинг в России

В России в ближайшее время может быть узаконен исламский банк, предполагающий отсутствие процентных доходов, пишет издание. Заниматься им смогут организации партнерского финансирования (ОПФ), а их регулятором станет ЦБ
Фото: Ali Abu Shish / Reuters
Фото: Ali Abu Shish / Reuters

До конца недели в Госдуму планируют внести законопроект об исламском банкинге, предполагающем отсутствие процентных доходов, сейчас документы разосланы на согласование, их рассмотрение планируется начать в осеннюю сессию, сообщил «Коммерсанту» глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

Согласно полученному газетой тексту законопроекта «О деятельности по партнерскому финансированию» и двух законопроектов-спутника к нему, услуги исламского банкинга смогут предоставлять некредитные финансовые организации (НФО) специального вида, их внесут в реестр Центробанка. В тексте документа указано, что партнерское финансирование будет осуществляться следующими через:

  • предоставление денежных займов физическим и юрлицам без получения вознаграждения;
  • финансирование их в качестве торгового посредника путем заключения договоров купли-продажи с условием о рассрочке (отсрочке) платежа или договоров финансовой аренды (лизинга);
  • финансирование производственной и торговой деятельности путем участия в уставных капиталах юрлиц и (или) на условиях партнерства;
  • предоставление поручительств.

Рассматривать законопроекты будут в осеннюю сессию Госдумы, а сейчас необходимые документы отправлены на согласование, отметил Аксаков.

Как в России поменялся спрос на бесплатное банкротство. Инфографика
Финансы

Экономическая модель деятельности организаций партнерского финансирования предусматривает привлечение средств клиентов по договорам партнерского инвестирования и размещения их путем приобретения товаров и их последующей продажи с товарной наценкой на условиях рассрочки или отсрочки платежа либо заключения договоров лизинга.

Авторы законопроекта указали на то, что потребность в инструментах партнерского финансирования возрастает в условиях разрыва связей с западными финансовыми рынками.

Читайте на РБК Pro
Pro
Фото: Mark Metcalfe / Getty Images VC-юрист зарабатывает до 700 тыс. руб. в месяц. Что он должен уметь
Статьи
Pro x The Economist
Фото: AP Это еще не дно: о чем говорят прошлые обвалы рынков — The Economist
Прогнозы
Pro
Фото: Shutterstock Цена на золото нарисовала «крест смерти». Что это такое и чем он опасен
Статьи
Pro
Фото: Unsplash Палеодиета. Ешьте то, что предназначено природой, чтобы снизить вес и укрепить здоровье
Саммари
Pro
Фото: Shutterstock Вас здесь знать не знают: как компании выстроить репутацию в новой стране
Инструкции
Pro
Фото: Shutterstock Что такое амнистия капитала и зачем она нужна владельцам криптовалют
Статьи
Pro
Фото: Shutterstock Как новому руководителю стать своим: четыре правила и десять табу
Инструкции
Pro
Фото: Phil Walter / Getty Images Пять упражнений для здоровой спины
Инструкции

В ЦБ заявили, что в целом поддерживают развитие правовых условий функционирования партнерского финансирования, поскольку это «даст большие возможности для развития кредитования экономики и развития финансового сектора». Однако проект требует тщательного обсуждения, а систему партнерского финансирования следует развивать поэтапно, добавили в Банке России.

Исламский банкинг — способ ведения банковских дел, который согласуется с религиозными принципами ислама. В частности, исламский банкинг предполагает запрет на ссудные проценты, спекуляцию, азартные игры, а также запрещает инвестирование в производство табака и алкоголя, проституцию, порнографию и переработку некоторых типов мяса.

В марте 2015 года в Госдуму был внесен законопроект, устраняющий препятствия для внедрения в России исламского банкинга. Автором законопроекта выступил зампред думского комитета по финансовому рынку Дмитрий Савельев (ЛДПР). В пояснительной записке говорилось, что в условиях сложной экономической ситуации крайне действенным инструментом является привлечение исламских инвестиций.

Тогда, 18 марта, на «круглом столе» на тему: «Проблемы и перспективы внедрения исламского банкинга в России» действовавший на тот момент сенатор Сергей Батин обратил внимание на проблемы, с которыми столкнулась рабочая группа по исламскому финансированию при Совете Федерации.

«Прежде всего, это так называемое двойное налогообложение. В рамках действующих законов преодолеть это препятствие крайне сложно. Хотелось бы, чтобы мы работали конструктивно и дошли до момента появления Федерального закона, который позволял бы внедрить исламский банкинг на территории России», — отмечал он.

Авторы
Теги
Михаил Добрунов Михаил Добрунов, Виктория Тютина Виктория Тютина
исламский банкинг некредитные банковские операции
Материалы по теме
Как в России поменялся спрос на бесплатное банкротство. Инфографика
Финансы
Россия вошла в топ-5 лидеров цифрового банкинга в Европе
Финансы
Греф рассказал о конце эпохи традиционного банкинга
Финансы
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter