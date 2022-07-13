«Коммерсантъ» узнал о предложении легализовать исламский банкинг в России

В России в ближайшее время может быть узаконен исламский банк, предполагающий отсутствие процентных доходов, пишет издание. Заниматься им смогут организации партнерского финансирования (ОПФ), а их регулятором станет ЦБ

Фото: Ali Abu Shish / Reuters

До конца недели в Госдуму планируют внести законопроект об исламском банкинге, предполагающем отсутствие процентных доходов, сейчас документы разосланы на согласование, их рассмотрение планируется начать в осеннюю сессию, сообщил «Коммерсанту» глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

Согласно полученному газетой тексту законопроекта «О деятельности по партнерскому финансированию» и двух законопроектов-спутника к нему, услуги исламского банкинга смогут предоставлять некредитные финансовые организации (НФО) специального вида, их внесут в реестр Центробанка. В тексте документа указано, что партнерское финансирование будет осуществляться следующими через:

предоставление денежных займов физическим и юрлицам без получения вознаграждения;

финансирование их в качестве торгового посредника путем заключения договоров купли-продажи с условием о рассрочке (отсрочке) платежа или договоров финансовой аренды (лизинга);

финансирование производственной и торговой деятельности путем участия в уставных капиталах юрлиц и (или) на условиях партнерства;

предоставление поручительств.

Рассматривать законопроекты будут в осеннюю сессию Госдумы, а сейчас необходимые документы отправлены на согласование, отметил Аксаков.

Экономическая модель деятельности организаций партнерского финансирования предусматривает привлечение средств клиентов по договорам партнерского инвестирования и размещения их путем приобретения товаров и их последующей продажи с товарной наценкой на условиях рассрочки или отсрочки платежа либо заключения договоров лизинга.

Авторы законопроекта указали на то, что потребность в инструментах партнерского финансирования возрастает в условиях разрыва связей с западными финансовыми рынками.

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В ЦБ заявили, что в целом поддерживают развитие правовых условий функционирования партнерского финансирования, поскольку это «даст большие возможности для развития кредитования экономики и развития финансового сектора». Однако проект требует тщательного обсуждения, а систему партнерского финансирования следует развивать поэтапно, добавили в Банке России.

Исламский банкинг — способ ведения банковских дел, который согласуется с религиозными принципами ислама. В частности, исламский банкинг предполагает запрет на ссудные проценты, спекуляцию, азартные игры, а также запрещает инвестирование в производство табака и алкоголя, проституцию, порнографию и переработку некоторых типов мяса.

В марте 2015 года в Госдуму был внесен законопроект, устраняющий препятствия для внедрения в России исламского банкинга. Автором законопроекта выступил зампред думского комитета по финансовому рынку Дмитрий Савельев (ЛДПР). В пояснительной записке говорилось, что в условиях сложной экономической ситуации крайне действенным инструментом является привлечение исламских инвестиций.

Тогда, 18 марта, на «круглом столе» на тему: «Проблемы и перспективы внедрения исламского банкинга в России» действовавший на тот момент сенатор Сергей Батин обратил внимание на проблемы, с которыми столкнулась рабочая группа по исламскому финансированию при Совете Федерации.

«Прежде всего, это так называемое двойное налогообложение. В рамках действующих законов преодолеть это препятствие крайне сложно. Хотелось бы, чтобы мы работали конструктивно и дошли до момента появления Федерального закона, который позволял бы внедрить исламский банкинг на территории России», — отмечал он.