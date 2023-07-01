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Зеленский счел «позорным» решение регулятора о повышении тарифов на воду

Зеленский: решение повысить тарифы на воду на Украине — позорное и непрофессиональное

Президент Украины Владимир Зеленский назвал позорным решение регулятора страны о повышении тарифов на воду. Об этом он сказал в своем видеообращении, опубликованном в телеграм-канале.

«Появилось сообщение о Нацкомиссии по энергетике и коммунальным услугам о повышении тарифов на воду. Мягко говоря, позорное решение, непрофессиональное», — сказал Зеленский. Он заверил, что правительство не может «спокойно воспринимать такие решения», властям поручено представить ответное решение «и оно будет».

29 июня Национальная комиссия по госрегулированию в сферах энергетики и коммунальных услуг Украины повысила почти на треть тарифы на воду для 33 предприятий-водоканалов, которые представляют большую часть страны. В сообщении на сайте регулятора говорилось, что средний показатель повышения составляет 32%, тарифы будут повышаться в два этапа — с 1 июля и с 1 сентября. Таким образом, для средней украинской семьи рост месячной платы за воду составит примерно 60 гривен ($1,61). Нацкомиссия утверждает, что повысить тарифы пришлось из-за увеличения стоимости электричества, реагентов и изменений оплаты труда.

Прежний тариф из-за продолжающихся боевых действий сохранится в Николаевской и Харьковской областях, а также в контролируемой Киевом части Херсонской области России.

28 июня Зеленский уволил главу концерна «Укроборонпром» Юрия Гусева. Перед этим издание «Украинская правда» писало, что Гусева сместили с должности за провал ракетной программы, а конфликт в оборонной сфере страны появился весной 2023 года. Как сообщали собеседники газеты, у концерна были плохие показатели «по всем направлениям».

Теги
Владимир Зеленский повышение тарифа Украина вода
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