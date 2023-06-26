Житель Приморского края поджег мужчину и ранил стрелой женщину

Житель поселка Трудовое в Приморском крае во время конфликта ранил двух человек, пострадавших госпитализировали с ожогами и ранением от стрелы, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Конфликт между местными жителями произошел вечером 25 июня на улице Василия Рябова. «65-летний мужчина в результате конфликта с местными жителями поджег легковоспламеняющуюся жидкость из баллона в отношении 47-летнего мужчины, причинив потерпевшему обширные ожоги 60% тела», — говорится в сообщении ведомства.

После этого 65-летний мужчина выстрелил из предмета, снаряженного стрелой в 42-летнюю женщину, насквозь пронзив ее шею.

В связи с произошедшим было заведено уголовное дело по ч. 3 ст. 30 п.п. «а, д, е» ч. 2 ст. 105 УК (покушение на убийство двух и более лиц).

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