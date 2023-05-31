Волгоградец получил 8,5 лет за брошенный в ФСБ «коктейль Молотова»

Игорь Паскарь (Фото: solidarity_zone / Telegram)

Жителя Волгограда Игоря Паскаря (внесен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов) приговорили к 8,5 года колонии строгого режима за попытку поджечь здание УФСБ в Краснодаре. Об этом РБК сообщили в Южном окружном военном суде. Первые три года заключения Паскарь проведет в тюрьме.

В суде рассказали, что 12 июня прошлого года Паскарь бросил «коктейль Молотова» «на тротуарную плитку под закрепленным на стене здания плакатом с патриотическим изображением». Потом 14 июня он сделал то же самое, но уже у здания управления ФСБ России по Краснодарскому краю. «После этого подсудимый нанес себе на лицо красителями желтого и синего цветов две полосы и остался на месте происшествия до своего задержания сотрудниками правоохранительных органов», — сообщили в инстанции.

Как уточняет V1.ru, свои действия подсудимый объяснял протестом против военной операции на Украине. В июле Паскарь попал в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга, а после на него завели дело о теракте (ст. 205 УК) и вандализме по мотивам политической ненависти (ч. 2 ст. 214).

Kub Mash пишет, что свою вину Паскарь признал частично.