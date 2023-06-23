В работе Youtube в США произошел сбой

Сбой произошел в работе видеохостинга Youtube в Соединенных Штатах, следует из данных сервиса Downdetector, который отслеживает такие проблемы.

Неполадки наблюдались в период с 03:00 до 05:00 мск, когда в США был вечер. К 03:50 мск на платформу поступило более 10 тыс. жалоб. В основном пользователи сталкивались с трудностями при просмотре онлайн-трансляций (55%), работе веб-сайтом видеохостинга (29%) и приложением (17%).

Проблемы, по данным сервиса, наблюдались на всей территории США, как на западном, так и на восточном побережье.

Сбои в работе Youtube, согласно статистике Downdetector, возникали и в других странах, в том числе в Эквадоре, Испании, Франции и Индии, однако во всех случаях, кроме последнего, они не были серьезными.

В начале июня сбой произошел в работе сервисов корпорации Microsoft. С проблемами столкнулись жители США, Франции, Индии, Германии и Италии, а также Гонконга, Эквадора, Мексики и других государств. Сбои возникли в работе Microsoft Store, Office 365, Microsoft Azure, Microsoft Teams, Outlook и других сервисов. Пользователи жаловались на отсутствие соединения с сервером, сложности с авторизацией и входом на сайт, а также на сбои в работе приложений.