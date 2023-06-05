В работе сервисов Microsoft произошел сбой

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Сбой произошел в работе сервисов корпорации Microsoft, следует из данных платформы Downdetector, собранных на основе отчетов пользователей.

О сбоях сообщают пользователи таких стран, как США, Франция, Индия, Германия и Италия. С проблемами также столкнулись пользователи из Гонконга, Эквадора, Мексики и других государств.

В частности, сбои возникли в работе Microsoft Store, Office 365, Microsoft Azure, Microsoft Teams, Outlook и других сервисов. Пользователи жалуются на отсутствие соединения с сервером, сложности с авторизацией и входом на сайт, сбои в работе приложений.

Большая часть сообщений о перебоях поступила в период с 16:00 до 20:00 мск. В США в этот период только для сервиса Microsoft Store поступило несколько тысяч жалоб. Пик пришелся на 18:05 мск: за предшествующие 15 минут поступило 762 жалобы. К 18:06 мск на сбои в работе Office 365 пожаловались 17,4 тыс. раз, Microsoft Teams — 200 раз.

В начале марта сбой произошел в работе социальной сети Twitter. Отчеты о сбоях поступали из США, Великобритании, Ирландии, Австралии, Словакии, Греции, Италии, Японии, России, Белоруссии и Украины. Основная часть пользователей жаловалась на неполадки в работе сайта, еще часть столкнулась с проблемами при использовании приложения и установке соединения с сервером.