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В Северной Осетии смыло маршрутку

В Северной Осетии маршрутку смыло в кювет ливневым потоком

В Северной Осетии маршрутку смыло в кювет потоком воды во время ливня, сообщило управление МЧС по республике в своем телеграм-канале.

Маршрутка следовала из Владикавказа в город Моздок. После съезда в кювет автомобиль перевернулся. Водитель и 15 пассажиров, двое из которых дети, самостоятельно выбрались из машины, но не смогли подняться на дорогу из-за сильного потока воды. Прибывшие на место спасатели помогли им выбраться с помощью лестницы.

В результате ДТП погибла одна пассажирка маршрутки. Чтобы извлечь ее тело из автомобиля, машину пришлось доставать тяжелой техникой МЧС.

На участке дороги «Кавказ» Моздок — Малгобек — Хурикау, где маршрутку смыло в кювет, ограничили движение транспорта, сообщило управление МВД по Северной Осетии. На место прибыли сотрудники ГИБДД, которые организуют дорожное движение. Комитет по транспорту и дорожной инфраструктуре республики проводит аварийно-восстановительные работы.

Накануне в МЧС сообщили, что 13 июня в Северной Осетии ожидается сильный дождь, гроза и ветер с порывами до 25 м/сек. В ведомстве объявили штормовое предупреждение. Оно будет действовать до дня 16 июня. В МЧС попросили граждан воздержаться от поездок, по возможности оставаться дома или на работе.

Теги
Северная Осетия ливень ДТП кювет
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