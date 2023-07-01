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В Петербурге убрали вывеску «ЧВК Вагнер Центр W» с бизнес-центра

«Фонтанка»: с «ЧВК Вагнер Центра W» демонтировали вывеску
Фото: Александр Гальперин / РИА Новости
Фото: Александр Гальперин / РИА Новости

Со здания бизнес-центра на пересечении Дальневосточного проспекта и Зольной улицы в Санкт-Петербурге пропала вывеска «ЧВК Вагнер Центр W». Об этом сообщает «Фонтанка» со ссылкой на фото от читателя.

При этом издание отмечает, что в сервисе «Яндекс.Карты» это здание отмечено как «Морская столица». В настоящий момент в «Яндекс.Картах» отображено два названия: бизнес-центр «Морская столица» и «ЧВК Вагнер Центр».

В агентстве недвижимости Nikoliers в январе говорили изданию, что здание всегда называлось «Морская столица». «Вагнер Центр» — это арендатор. Я смотрю фотографии, и здесь на ресепшн огромное лого ЧВК «Вагнер». Они достаточно большую площадь занимают, мы им разрешили это сделать. Почему нет?» — заявили тогда в компании.

Вечером 23 июня основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин обвинил «военное руководство» в обстреле лагеря частной военной компании. Он пообещал ответить. Минобороны России назвало обвинения не соответствующими действительности и расценило как провокацию.

На следующий день Пригожин объявил «марш справедливости», в ходе которого силам ЧВК удалось занять штаб ЮВО в Ростове-на-Дону. Он заявил, что колонна «Вагнера» выдвинулась в Москву. Президент Владимир Путин назвал поход Пригожина «вооруженным мятежом». При посредничестве президента Александра Лукашенко прошли переговоры, в ходе которых были достигнуты договоренности: бойцам ЧВК «Вагнер» дают возможность уехать в Белоруссию, а уголовное дело против Пригожина о «вооруженном мятеже» (ст. 279 УК) прекращается.

В тот же день «Фонтанка» сообщила, что в «ЧВК Вагнер Центр» приехали Росгвардия и два автобуса ОМОН. В здании прошли обыски, оно было оцеплено.

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«ЧВК Вагнер Центр» открылся в ноябре. Пригожин тогда говорил, что задачей центра станет «обеспечение комфортной среды для генерации новых идей с целью повышения обороноспособности России, в том числе информационной».

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ЧВК Вагнер Евгений Пригожин Санкт-Петербург «Фонтанка»
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