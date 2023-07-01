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Дело о мятеже Пригожина ,  
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Путин поговорил с президентами Абхазии и Палестины

Кремль сообщил о телефонном разговоре Владимира Путина с президентом Абхазии
Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Абхазии Асланом Бжанией. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Отмечается, что разговор состоялся по инициативе абхазской стороны.

«Аслан Бжания выразил полную поддержку предпринятых российским руководством действий по защите законности и конституционного порядка, обеспечению безопасности граждан и стабильности в стране», — говорится в сообщении.

Стороны также обсудили двусторонние отношения, включая планы социально-экономического развития Абхазии.

О полной поддержке действий российского руководства в ходе действий ЧВК «Вагнер» 23–24 июня заявил и президент Палестины Махмуд Аббас, разговор с которым также состоялся 1 июля. В ходе беседы Путин поздравил Аббаса и всех палестинцев с праздником Курбан-байрам.

Разговор состоялся по инициативе палестинской стороны. Главы государств обсудили вопросы урегулирования палестино-израильского конфликта.

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24 июня президент России назвал «вооруженным мятежом» действия ЧВК «Вагнер» и ее основателя Евгения Пригожина. Последний за день до этого обвинил «военное руководство» в ударе по лагерю частной военной компании и пообещал ответ. Минобороны опровергало его заявление, назвав это провокацией. ФСБ возбудило уголовное дело против Пригожина об организации мятежа (ст. 279 УК).

Бойцы ЧВК «Вагнер» блокировали Ростов-на-Дону и взяли под контроль военные объекты в городе. После выступления Путина Пригожин отказался сложить оружие и прийти с повинной. Однако уже вечером при посредничестве президента Белоруссии Александра Лукашенко были достигнуты договоренности: ЧВК «Вагнер» перебирается в республику, а уголовное дело против Пригожина прекращено.

На фоне этих событий власти Абхазии объявили об усилении границ с Россией. Личный состав Минобороны, МВД, МЧС и прокуратуры страны перешел на усиленный режим работы.

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Владимир Путин Абхазия Палестина ЧВК Вагнер Махмуд Аббас
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политик, президент России

7 октября 1952 года
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