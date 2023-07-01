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Боррель пообещал Киеву важные события при председательстве Испании в ЕС

Боррель: в ходе председательства Испании в ЕС ожидаются важные события по Украине
Жозеп Боррель
Жозеп Боррель (Фото: Vladislav Culiomza / Reuters)

Председательство Испании в Евросоюзе ознаменует важные события по конфликту на Украине. Об этом заявил глава еропейской дипломатии Жозеп Боррель в интервью телеканалу TVE.

«Во время испанского председательства произойдут очень важные вещи развития событий на Украине — как на поле боя, так и в более или менее теневых переговорах, которые могут быть [проведены], чтобы попытаться остановить войну», — сказал Боррель.

При этом глава евродипломатии отказался комментировать возможность начала мирных переговоров, отметив, что это во многом зависит от ближайших событий.

Испания начала председательство в ЕС 1 июля, оно продлится шесть месяцев. В первый день в новом качестве премьер-министр страны Педро Санчез прибыл в Киев, где намерен встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Испания, как и другие западные страны, оказывает Украине военную и финансовую помощь. В середине июня стало известно, что она отправит туда четыре танка Leopard 2A4, «которые находились в ремонте», 20 бронетранспортеров и полевой госпиталь Role 2 plus.

Москва поставки Киеву западного оружия критикует и заявляет, что подобные действия ведут к эскалации, а не к урегулированию конфликта.

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Испания Евросоюз Украина Военная операция на Украине Жозеп Боррель
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