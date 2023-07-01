Авиакомпания «Россия» увеличит число полетов на Кубу до трех рейсов в неделю

Авиакомпания «Россия» увеличит число полетов из Москвы в Варадеро (Куба) с двух до трех рейсов в неделю. Об этом сообщил официальный представитель авиакомпании Сергей Стариков, передает ТАСС.

«С сентября будет введен еще один рейс в неделю в Варадеро», — сказал он.

Регулярное авиасообщение между двумя странами возобновилось в субботу, 1 июля. Первый регулярный рейс вылетел из Шереметьево в 9:33 мск.

Авиасообщение между двумя странами прервалось в начале прошлого года, когда Евросоюз запретил российским самолетам, в том числе частным, летать над своей территорией. По какому маршруту будут летать самолеты на Кубу, не известно. В прошлом августе советник посольства Кубы по вопросам туризма Хуан Карлос Эскалона заверил, что правительство страны гарантирует авиакомпаниям из России неприкосновенность их воздушных судов.