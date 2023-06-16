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В Канаде в ДТП с автобусом погибли 15 человек

В Канаде в результате ДТП с автобусом погибли 15 человек, еще десять пострадали

В Канаде 15 человек погибли и еще десять пострадали в результате столкновения автобуса с грузовиком на Трансканадском шоссе возле города Карберри на юго-западе провинции Манитоба. Об этом сообщает телеканал CTV.

Раненые были госпитализированы с различными травмами. Сотрудники службы по расследованию преступлений проводят проверку и находятся на месте происшествия, сообщило отделение королевской канадской конной полиции (Royal Canadian Mounted Police, RCMP) по Манитобе в своем Twitter. Там уточнили, что автобус ехал с пожилыми людьми, инициатором аварии стал грузовик, который врезался в него.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо назвал столкновение машин трагическим событием. Он принес соболезнования тем, кто потерял близких и добавил, что не может представить, «какую боль испытывают пострадавшие, но канадцы с вами».

В 2018 году в результате столкновения грузовика с автобусом молодежной хоккейной команды Канады Humboldt Broncos погибли 14 человек, еще 14 были госпитализированы. Всего в автобусе ехали 28 человек, включая водителя. Команда ехала на соревнования. Спасательные операции продолжались до позднего вечера.

Теги
ДТП Канада Автобус грузовик
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