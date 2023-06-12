Десять человек погибли и 11 пострадали в ДТП с автобусом на юго-востоке Австралии

Десять человек погибли в ДТП с автобусом в Австралии

Авария с участием автобуса произошла в штате Новый Южный Уэльс на юго-востоке Австралии, в результате погибли десять человек, еще 11 пострадали. Об этом сообщает полиция штата.

Авария, по информации ведомства, произошла на скоростной автомагистрали «Хантер Экспрессвэй» близ города Грета (около 100 км к северу от Сиднея). Автобус попал в ДТП ночью 11 июня, около 23:30 по местному времени (16:30 мск). В сообщении сказано, что он потерпел «крушение».

В результате аварии погибли десять пассажиров автобуса, еще 11 пострадавших доставили в больницы на машинах и вертолетах. Оставшиеся 18 пассажиров автобуса не пострадали. 58-летний водитель выжил, его доставили в отделение полиции для освидетельствования.

Полиция перекрыла дорогу в районе места аварии и начала расследование. Австралийский портал 9News пишет, что в окрестностях в этот день был туман. По его данным, в автобусе ехали гости со свадьбы на местной винодельне Wandin Estate. На фотографиях, которые опубликовало издание, видно, что автобус лежит на боку на дороге, у него выбиты стекла.

В начале мая туристический автобус перевернулся и упал в овраг глубиной 15 м в мексиканском штате Наярит. В результате погибли 18 человек, еще 33 получили ранения.