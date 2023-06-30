CNN: в Вашингтоне участника штурма Капитолия задержали с оружием рядом с домом Обамы

Фото: Brent Stirton / Getty Images

В Вашингтоне рядом с домом экс-президента США демократа Барака Обамы (2007–2017) задержали мужчину, разыскиваемого за участие в штурме Капитолия, сообщает CNN со ccылкой на источники в правоохранительных органах.

Полиция задержала Тейлора Таранто, ордер на арест которого был выдан в связи с участием в нападении на Капитолий 6 января 2021 года. Ему предъявили обвинение в том, что он скрывался от правосудия.

В машине Таранто были обнаружены огнестрельное оружие и материалы для изготовления коктейлей Молотова.

NBC News сообщил, что в последние недели 37-летний Таранто, судя по его соцсетям, жил в фургоне рядом с вашингтонской тюрьмой и в своих постах неоднократно задавался вопросом, почему его до сих пор не арестовали. Таранто также выкладывал на YouTube видео с самим собой внутри Капитолия во время беспорядков.

6 января 2021 года сторонники Дональда Трампа прорвались в здание Капитолия, когда там заседали обе палаты парламента. Они должны были формально подтвердить победу ныне действующего главы государства Джо Байдена на президентских выборах. При штурме погибли пять человек, включая полицейского. Сам Трамп осудил штурм. Обама назвал захват Капитолия «великим позором» для Америки.

В аккаунте в соцсети экс-президента Дональда Трампа Truth Social с тем же никнеймом, который Таранто использует в остальных соцсетях, был репостнут пост Трампа с предполагаемым вашингтонским адресом Обамы. Таранто отметил, что дом находится рядом с мечетью. «Окружил их!» — говорится в посте Таранто.