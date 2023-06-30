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Более сотни человек задержали во Франции из-за беспорядков

МВД: более 100 человек задержали во Франции из-за беспорядков после гибели подростка
В стране продолжаются беспорядки и стычки с силовиками. Полиция мобилизуют спецназ. Поводом для протестов стала гибель 17-летнего подростка — его застрелил полицейский

Более 100 человек задержали во Франции из-за беспорядков, написал глава МВД Жеральд Дарманен в «Твиттере».

BFMTV со ссылкой на источник сообщает, что в полицейские участки доставлены по меньшей мере 176 человек по всей стране.

В Нантере, Париже и «везде, где это необходимо», будет мобилизован спецназ для восстановления порядка, сказали в парижской полиции. Он уже направлен в Тур, Авиньон, Нант и Тулузу.

В По забросали коктейлями Молотова полицейский участок. В Севране угнали грузовик, в департаменте Сена-Сен-Дени продолжаются стычки с полицией. В Исси-ле-Мулино также произошли столкновения с силовиками.

На площади Шатле в столице разграбили магазин Nike, после чего начались стычки с полицией. Задержаны по меньшей мере 14 человек, пишет Le Figaro. В Нанте супермаркет
Lidl протаранил автомобиль.

Беспорядки и столкновения продолжаются и в Марселе, пишет La Provence. Там напали на туристический автобус. Также разбит фасад библиотеки. На некоторых улицах горят мусорные баки.

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В ночь на 28 июня в парижском пригороде Нантер вспыхнули беспорядки. Поводом стала гибель 17-летнего подростка Наэль М., семья которого имеет алжирские корни. Он был остановлен полицейским патрулем за рулем автомобиля и застрелен. Полицейский, выстреливший в подростка, был взят под стражу.

МВД сообщало, что за ночь был задержан 31 участник беспорядков, 24 полицейских пострадали. Было сожжено несколько десятков машин.

Президент Франции Эмманюэль Макрон назвал убийство «необъяснимым и непростительным».

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Елена Чернышова
Франция беспорядки
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