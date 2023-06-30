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Рябков назвал «последнюю каплю» в решении по выходу из ДОВСЕ

Рябков: вступление Финляндии в НАТО стало «последней каплей» для решения выйти из ДОВСЕ

Вступление Финляндии в НАТО и процедура приема в альянс Швеции стали «последней каплей», сделавшей неизбежным выход России из Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ). Об этом заявил замглавы МИД Сергей Рябков на конференции государств — участников ДОВСЕ.

Финляндия не является участником ДОВСЕ, однако граничит с входящей в договор территорией России. Швеция также не является участником договора. Присутствие на территориях этих стран вооруженных сил третьих государств нарушают стабильный баланс обычных вооруженных сил на севере Европы, заявил Рябков.

По словам дипломата, эти шаги стали «последней каплей», сделавшей неизбежным выход РФ из договора.

«Россия выйдет из ДОВСЕ в 00 часов 7 ноября 2023 года, даже если Дунай повернет свои воды вспять», — сказал Рябков.

ДОВСЕ был подписан в 1990 году и вступил в силу два года спустя. Первоначальными участниками стали шесть государств Варшавского договора, включая СССР, и 16 государств НАТО. Договор разрешил обеим группам иметь равное количество обычных вооружений и боевой техники и установил лимиты на наличие вооруженных сил.

В 1999 году было подписано соглашение об адаптации ДОВСЕ, которое установило ограничение для отдельных стран и территорий, а не блоков. Члены НАТО не ратифицировали его. После того как договориться об условиях ДОВСЕ не удалось, в 2007 году Россия приостановила в нем свое участие.

В первоначальной версии соглашения в пределах района применения ДОВСЕ число вооружений не должно было превышать 40 тыс. боевых танков, 60 тыс. бронированных машин, 40 тыс. артиллерийских единиц, 13,6 тыс. боевых самолетов и 4 тыс. ударных вертолетов. После адаптации для России квота составила 6350 танков, 11 280 бронемашин, 6315 артсистем, 3416 самолетов и 855 вертолетов.

Президент Владимир Путин подписал закон о денонсации ДОВСЕ в конце мая. В предложенном Путиным законопроекте о прекращении действия соглашения говорилось, что его положения «во многом устарели», а само оно «утратило связь с действительностью», в том числе из-за расширения НАТО. В нем также утверждалось, что США и их союзники проводят «линию на военную конфронтацию» с Москвой.

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Выход России из ДОВСЕ не повлечет прямых последствий, но в сфере контроля за вооружениями «образуется большой вакуум», который надо заполнить, заявили в Кремле.

Теги
ДОВСЕ Сергей Рябков МИД Финляндия НАТО
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