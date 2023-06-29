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Путин назвал основу суверенитета России

Президент Путин назвал гражданское общество основой суверенитета России
Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: Гавриил Григоров / Sputnik / Reuters)

Сильное и ответственное гражданское общество — «основа суверенитета нашей страны», заявил президент России Владимир Путин на форуме Агентства стратегических инициатив (АСИ) «Сильные идеи для нового времени».

«Общественные, предпринимательские, волонтерские инициативы — это настоящий мотор развития», — сказал глава государства.

Он призвал «задавать высокие стандарты социальной поддержки, благоустройства городов и населенных пунктов, формировать экономику предложения». У России есть все возможности «для этого созидательного пути», уверен президент.

Путин не раз говорил о важности гражданского общества для развития страны. В 2020 году он заявил, что «настоящую демократию и гражданское общество невозможно импортировать», и подчеркнул, что гражданское общество будет играть ключевую роль в России будущего.

Теги
Владимир Путин гражданское общество АСИ
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