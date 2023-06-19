Генпрокуратура признала нежелательной правозащитную группу «Агора»

Она занимается «тиражированием фактов якобы ущемления прав и свобод» граждан и оказывает юридическую помощь оппозиционерам с антироссийской позицией, заявили в ведомстве. «Агора» ранее была признана иноагентом и ликвидирована

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Генеральная прокуратура признала нежелательной в России деятельность фонда, связанного с правозащитной группой «Агора» (в 2014 году попала в реестр иноагентов, в 2016 году была ликвидирована), объединяющей юристов и адвокатов, сообщило ведомство в телеграм-канале.

«По результатам изучения поступивших материалов Генеральной прокуратурой Российской Федерации принято решение о признании нежелательной на территории Российской Федерации деятельности Law Sofia Foundation (Фонд «Право-София», Международная правозащитная группа «Агора»), Болгария», — цитирует агентство сообщение ведомства.

Как утверждает ведомство, деятельность «Агоры» угрожает конституционному строю и безопасности России, она занимается «освещением и тиражированием фактов якобы ущемления прав и свобод» граждан, оказанием юридической помощи оппозиционерам с антироссийской позицией, включая сторонников «признанных экстремистскими организаций».

В марте Минюст признал юриста, главу «Агоры» Павла Чикова иностранным агентом. Сама организация была объявлена иноагентом еще в 2014 году, а в 2016-м ликвидирована Верховным судом Татарстана.

«Агора» защищала обвиняемых по «болотному делу», участниц Pussy Riot Надежду Толоконникову (признана иноагентом) и Марию Алехину по делу о панк-молебне в храме Христа Спасителя, украинского режиссера Олега Сенцова (был осужден на 20 лет по обвинению в подготовке терактов в Крыму и освобожден в 2019 году в ходе обмена заключенными между Россией и Украиной), арестованного за поджог двери здания ФСБ на Лубянке художника-акциониста Петра Павленского.

РБК обратился за комментарием к Павлу Чикову.