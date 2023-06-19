Генпрокуратура признала нежелательной правозащитную группу «Агора»

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 17 июня
EUR ЦБ: 91,63 (+0,67) Инвестиции, 16 июн, 16:42 Курс доллара на 17 июня
USD ЦБ: 83,65 (-0,31) Инвестиции, 16 июн, 16:42
Жить с искусством: почему бизнесмены становятся меценатами РБК Стиль и СберПервый, 15:43
Правозащитника оштрафовали за антивоенное фото, сделанное до спецоперации Политика, 15:40
В Молдавии признали незаконной партию «Шор» Политика, 15:34
Киев заплатил $800 млн за сломанное или непоставленное оружие с Запада Политика, 15:31
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 15:24
В контексте текста: Иван Янковский — о сериале «Плейлист волонтера» РБК и Okko, 15:20
CEO Binance назвал «нигерийское подразделение» биржи скамом Крипто, 15:19
Нетворкинг: как заводить полезные знакомства
За 5 дней вы научитесь производить нужное впечатление и извлекать пользу из новых контактов
Прокачать навык
В Казахстане отменили по требованиям жителей концерт Григория Лепса Общество, 15:14
«Лига героев» и F+ tech будут развивать массовый спорт в России Пресс-релиз, 15:13
Гонконгская фондовая биржа запустила торги акциями в юанях Инвестиции, 15:12
Командир «Ахмата» спрогнозировал длительность контрнаступления ВСУ Политика, 15:08
В Литве начали прокладывать патрульную тропу на границе с Белоруссией Политика, 15:07
6 элементов, которые убьют вашу наглядную презентацию Pro, 14:49
Убивший жителя Магадана медведь ранил еще трех человек Общество, 14:40
Политика ,  
0 

Генпрокуратура признала нежелательной правозащитную группу «Агора»

Генпрокуратура признала нежелательной организацией правозащитную группу «Агора»
Она занимается «тиражированием фактов якобы ущемления прав и свобод» граждан и оказывает юридическую помощь оппозиционерам с антироссийской позицией, заявили в ведомстве. «Агора» ранее была признана иноагентом и ликвидирована
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Генеральная прокуратура признала нежелательной в России деятельность фонда, связанного с правозащитной группой «Агора» (в 2014 году попала в реестр иноагентов, в 2016 году была ликвидирована), объединяющей юристов и адвокатов, сообщило ведомство в телеграм-канале.

«По результатам изучения поступивших материалов Генеральной прокуратурой Российской Федерации принято решение о признании нежелательной на территории Российской Федерации деятельности Law Sofia Foundation (Фонд «Право-София», Международная правозащитная группа «Агора»), Болгария», — цитирует агентство сообщение ведомства.

Как утверждает ведомство, деятельность «Агоры» угрожает конституционному строю и безопасности России, она занимается «освещением и тиражированием фактов якобы ущемления прав и свобод» граждан, оказанием юридической помощи оппозиционерам с антироссийской позицией, включая сторонников «признанных экстремистскими организаций».

В марте Минюст признал юриста, главу «Агоры» Павла Чикова иностранным агентом. Сама организация была объявлена иноагентом еще в 2014 году, а в 2016-м ликвидирована Верховным судом Татарстана.

«Агора» защищала обвиняемых по «болотному делу», участниц Pussy Riot Надежду Толоконникову (признана иноагентом) и Марию Алехину по делу о панк-молебне в храме Христа Спасителя, украинского режиссера Олега Сенцова (был осужден на 20 лет по обвинению в подготовке терактов в Крыму и освобожден в 2019 году в ходе обмена заключенными между Россией и Украиной), арестованного за поджог двери здания ФСБ на Лубянке художника-акциониста Петра Павленского.

РБК обратился за комментарием к Павлу Чикову.

Читайте на РБК Pro
«Человек в футляре» и «синдром ждуна»: 14 когнитивных искажений инвестора
Метод Безоса: как принимают решения в Amazon
Искусственный юрист: как ИИ находит ошибки в корпоративных документах
Препараты от ожирения могут стать блокбастерами. Какие биотехи их готовят
Авторы
Теги
Андрей Гатинский, Елена Чернышова, Маргарита Овсянникова Маргарита Овсянникова
нежелательные организации Генпрокуратура
Материалы по теме
Минюст внес американскую структуру ФБК в список нежелательных организаций
Политика
Минюст внес Greenpeace в перечень нежелательных организаций
Политика
Прокуратура признала нежелательной организацию Пономарева и Гудкова
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter