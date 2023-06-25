В Приморье на реке пропали трое детей

В Яковлевском районе Приморь трое детей ушли на реку и пропали

В Яковлевском районе Приморского края трое детей ушли на реку Арсеньевка и пропали, сообщает Prim.News со ссылкой на пресс-службу управления МВД по региону.

Пропали два мальчика в возрасте восьми и десяти лет, а также 12-летняя девочка. Они ушли на реку 24 июня в 12:00. Детей ищут волонтеры, сотрудники полиции и МЧС.

14 июня двое детей пропали в селе Полтавка Октябрьского муниципального округа Приморья, сообщала региональная прокуратура. Мальчики 2013 и 2014 годов рождения ушли на реку Выгонка и не вернулись домой.

Детей начали искать на суше и в воде. Возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности двум лицам (ч. 3 ст. 109 УК), максимальное наказание — четыре года лишения свободы.