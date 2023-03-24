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Политика ,  
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Таможенники обнаружили канистру с «грязным спрайтом» в Шереметьево

Таможенники обнаружили канистру с «грязным спрайтом» в Шереметьево
Фото: АГН «Москва»
Фото: АГН «Москва»

Канистру с «грязным спрайтом» на основе кодеина обнаружили сотрудники таможни в посылке из Великобритании в аэропорту Шереметьево. Об этом сообщает ФТС России.

«Пластиковую канистру с наркотическим коктейлем «Лин» обнаружили сотрудники Шереметьевской и Центральной почтовой таможен в посылке из Великобритании. Почти 7 кг густой жидкости розового цвета направили на экспертизу, которая выявила в ее составе кодеин», — говорится в сообщении.

«Лин» иначе называют также «грязный спрайт». Использование таких незаконных препаратов началось в штате Техас США в 1960 годах и стало популярным в 1990-х.

ФТС уточняет, что такая жидкость вызывает наркотическое опьянение, может привести к зависимости и заболеваниям сердечно-сосудистой и центральной нервной системы.

Получателя посылки задержали в Санкт-Петербурге. Им оказался 27-летний россиянин. В его квартире провели обыск, таможенники обнаружили наркотические вещества: амфетамин и экстази, — их изъяли.

Сейчас мужчину заключили под стражу. Возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 229.1 УК (контрабанда наркотических средств в значительном размере). Максимальное наказание — лишение свободы на срок до десяти лет со штрафом до 1 млн руб.

15 марта полицейские изъяли более 150 кг сильнодействующих веществ, которые планировали продавать через «сеть псевдоаптек» наркозависимым в Москве и Подмосковье. Общая стоимость изъятых веществ составила более 35 млн руб. Сотрудники полиции обнаружили порядка 13 тыс. флаконов, 50 тыс. таблеток и капсул, а также документы, автомобили премиум-класса и более 30 млн руб.

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Задержаны восемь руководителей и участников организованных групп. Их обвиняют в незаконном приобретении, хранении, перевозке и сбыте сильнодействующих веществ в крупном размере (ч. 3 ст. 234 УК). Максимальное наказание — восемь лет лишения свободы.

Теги
ФТС Шереметьво Великобритания запрещенные вещества
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