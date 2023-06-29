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Роспотребнадзор выявил норовирус в лагере с 86 пострадавшими детьми

Роспотребнадзор: в лагере «Белые горы» Амурской области 86 детей заразились норовирусом
Территория лагеря &laquo;Белые горы&raquo;
Территория лагеря «Белые горы» (Фото: belgor.su)

В детском лагере «Белые горы» в Амурской области выявили норовирус, сообщил Роспотребнадзор в телеграм-канале. По данным ведомства, в лагере отдыхали 275 детей, 86 из них заболели, десять госпитализированы.

Источником заболевания острой кишечной инфекцией стали трое сотрудников пищеблока, которые скрывали симптомы болезни и продолжали готовить пищу. В ходе проверки было выявлено много нарушений санитарных правил, уточняет Роспотребнадзор. Работа учреждения приостановлена.

Главный врач лагеря «Белые горы» Александр Усков сказал РБК, что дети хорошо себя чувствуют. «Всем была оказана медицинская помощь, и отравления никакого не было. Что за слово такое «отравление»? Завтра, может быть, послезавтра, придут анализы, и всё будет понятно. <...> Приезжали инфекционисты. У семи человек признали удовлетворительное состояние, у всех остальных легкая степень. Семь человек мы сразу направили в больницу», — заявил Усков.

В пресс-службе правительства Амурской области РБК сообщили, что дети в удовлетворительном состоянии, «все под контролем медиков».

Норовирус — возбудитель вирусного гастроэнтерита, инфекционного заболевания с поражением желудочно-кишечного тракта. Инфекция характеризуется диареей без крови, рвотой и болью в животе. Могут возникать также лихорадка или головные боли. Вирус обычно распространяется фекально-оральным путем, например через зараженную пищу или воду.

Ранее прокуратура и Следственный комитет организовали проверки «Белых гор» после отравления 70 детей, которые обратились в медпункт с жалобами на боль в животе и рвоту. Как уточнял телеграм-канал Baza, несовершеннолетним от восьми до 16 лет. По их словам, они питались только в местной столовой. После этого в лагерь направили представителя регионального управления Роспотребнадзора.

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Теги
Амурская область детский лагерь кишечная палочка Роспотребнадзор новости
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