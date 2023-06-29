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Прокуратура и СК начали проверку после отравления 70 детей в лагере

Прокуратура и СК начали проверку после отравления 70 детей в лагере в Амурской области

Прокуратура Амурской области организовала проверку после отравления 70 детей в лагере «Белые горы», сообщает пресс-служба ведомства в своем телеграм-канале.

«По предварительной информации в медицинский пункт с жалобами на боль в животе и рвоту обратилось 70 детей. Всего в лагере отдыхает 275 несовершеннолетних. Причина произошедшего устанавливается», — говорится в сообщении.

Свою проверку проводит и региональное управление Следственного комитета. «В рамках проверки будет дана оценка соблюдению санитарно-гигиенических требований при оказании услуг в учреждении», — уточнили в ведомстве.

Инцидент произошел в детском спортивно-оздоровительном лагере «Белые горы» в Бурейском районе Амурской области. Как пишет телеграм-канал Baza, в медпункт с жалобами обратились 70 детей от 8 до 16 лет. В лагерь направили представителя амурского управления Роспотребнадзора.

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