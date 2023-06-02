В Комсомольске-на-Амуре раздача мороженого детям привела к давке

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Прокуратура Хабаровского края начала проверку на предмет давки во время раздачи бесплатного мороженого в гипермаркете в Комсомольске-на-Амуре. Об этом говорится на ее сайте.

«В ходе проверки будет дана оценка организатору мероприятия по обеспечению безопасности несовершеннолетних», — говорится в сообщении.

30 мая сеть гипермаркетов на Дальнем Востоке «Самбери» анонсировала 1 июня вечеринку в честь Дня защиты детей. Гипермаркет в посте пообещал «много мороженого».

Позже телеграм-канал Komsagram опубликовал видео с праздника. На записи видно, как дети скандируют: «Мороженое!», а также падают и кричат во время давки.

Представитель прокуратуры Хабаровского края Анна Исаева сообщила «РИА Новости», что информации о пострадавших во время давки не поступала. «На данный момент ни в полицию, ни в медучреждения пока никто не обращался. Сведений по пострадавшим со вчерашнего дня нет вообще», — сообщила она.