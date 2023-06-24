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Минобороны отчиталось об уничтожении САУ Paladin на купянском направлении

Минобороны: на купянском направлении уничтожили САУ Paladin

На Купянском направлении артиллеристы уничтожили американскую самоходку Paladin и минометный расчет противника. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки «Запад» Сергей Зыбинский, передает «РИА Новости».

«В ходе контрбатарейной борьбы расчет самоходной пушки «Гиацинт-С» под командованием сержанта Владимира Казначеева уничтожил самоходную артиллерийскую установку американского производства М109 Paladin в районе населенного пункта Песчаная», — заявил Зыбинский.

Кроме того, Минобороны сообщило, что самоходная установка «Акация» уничтожила минометный расчет ВСУ в районе населенного пункта Новоселовское.

В отчете Минобороны также говорится о работе авиации по скоплению живой силы, вооружению и военной технике 14-й отдельной механизированной бригады и 103-й отдельной бригады терробороны. В ударе участвовали вертолеты Ка-52 и Ми-28 и штурмовик Су-25.

Зыбинский также сообщил, что группировка противовоздушной обороны в районе населенного пункта Двуречное уничтожила с помощью расчета зенитно-ракетного комплекса «Тор» разведывательный беспилотный аппарат американского производства Puma.

Днем ранее российские войска нанесли удар высокоточным оружием по местам хранения ракетного вооружения ВСУ. Кроме того, российская авиация нанесла удары при помощи авиации и артиллерии по силам ВСУ на купянском и краснолиманском направлениях, заявили в ведомстве.

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