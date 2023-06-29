Белый дом объяснил следы на лице Байдена лечением апноэ во сне

Президент США Джо Байден недавно начал использовать СИПАП-аппарат для лечения апноэ во сне (расстройство, при котором во время сна у человека неоднократно останавливается дыхание), заявил представитель Белого дома Эндрю Бейтс, комментируя следы, которые заметили на лице главы государства в среду, 28 июня, передает CNN.

«С 2008 года президент раскрывал свою историю лечения апноэ во сне в подробных медицинских отчетах. Вчера вечером он использовал СИПАП-аппарат, что является типичным для людей с такой проблемой», — объяснил Бейтс.

Следы на лице Байдена заметили также на мероприятии в Белом доме в понедельник, 26 июня. По словам источника CNN, знакомого с ситуацией, президент начал использовать устройство в последние недели для улучшения качества сна.

О проблемах Байдена с апноэ стало известно из его медицинских записей, опубликованных еще в 2008 году. В медицинской карте, опубликованной врачом президента в 2019 году, говорилось, что апноэ во сне «предполагалось, но его симптомы значительно улучшились после операций на пазухах и носовых ходах».

Байдену 80 лет. В 2021 году его личный врач Кевин О'Коннор сообщил, что президенту поставили диагноз «периферийная сенсорная невропатия ноги легкой степени». Кроме того, незадолго до вступления в должность главы государства врачи ставили Байдену еще несколько диагнозов. В феврале 2023 года врач назвал президента здоровым и энергичным 80-летним мужчиной, который в состоянии успешно исполнять свои обязанности.