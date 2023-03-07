Байден пошутил про проверку врачами наличия у него мозга

Президент США Джо Байден в шутку рассказал о проверке врачами, есть ли у него мозг

Хирургам пришлось удалить верхнюю часть головы Джо Байдена, что проверить, есть ли у него мозг. Об этом в шутку заявил сам президент США на встрече с международной ассоциацией пожарников (IAFF), на шутку обратила внимание газета Daily Mail.

В ходе своего выступления Байден рассказывал о том, как в 1998-м пожарные помогли ему вылечить аневризму (повреждение кровеносных сосудов. — РБК). Он находился в своем доме в Дэлавере, когда ему понадобилась срочная операция. Однако в тот день был сильный снегопад, из-за чего Байден не смог попасть в госпиталь. Тогда он обратился за помощью к пожарным, которые доставили его в больницу.

«Они (врачи. — РБК) пару раз удаляли мне верхнюю часть головы, чтобы проверить, есть ли у меня мозг», — пошутил президент.

В начале марта Байдену сделали операцию по удалению злокачественного образования на коже. На коже американского президента обнаружили базальноклеточную карциному. Сейчас то место, откуда удалили образование, зажило. При этом врачи заявили, что президент США продолжит проверятся у дерматологов.