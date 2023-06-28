В Думу внесли проект заявления с осуждением сожжения Корана в Швеции
Проект заявления Государственной думы с осуждением действий шведских властей, разрешивших акцию с сожжением Корана, внесли на рассмотрение нижней палаты. Документ опубликован в электронной базе Госдумы.
Выступить с соответствующим заявлением ранее предложил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.
«Депутаты Государственной думы решительно осуждают очередную одобренную властями Швеции акцию вандализма и призывают их принять меры по недопущению нарушений прав и оскорбления религиозных чувств мусульман», — сказано в заявлении.
Депутатам предлагается согласиться, что подобные действия «создают предпосылки для экстремистских проявлений» и «грубо нарушают цели и принципы Устава Организации Объединенных Наций».
Ранее, 28 июня, полиция Швеции разрешила акцию с сожжением Корана в Стокгольме. Это произошло в первый день празднования Курбан-Байрама — одного из главных мусульманских праздников. «Конституционная защита важнее, чем запрет на разведение огня», — заявила представитель полиции Юлия Марич.
Президент Владимир Путин после этого заявил, что в России неуважение к Корану является преступлением, но в «некоторых других странах» так не считают. «Это святыня для мусульман и для всех других является святыней. Мы знаем, что в других странах поступают иначе — не уважают религиозные чувства людей и еще говорят, что это не преступление», — сказал он.
В России за оскорбление чувств верующих предусмотрено наказание. Согласно ст. 148 Уголовного кодекса, за публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу и совершенные с целью оскорбления религиозных чувств верующих, грозит до трех лет лишения свободы.