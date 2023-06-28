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В Думу внесли проект заявления с осуждением сожжения Корана в Швеции

В Думу внесли проект заявления с осуждением властей Швеции из-за акции с сожжением Корана
Полицейские на месте сожжения Корана, Стокгольм, 28 июня 2023 года
Полицейские на месте сожжения Корана, Стокгольм, 28 июня 2023 года (Фото: Stefan Jerrevang / TT News Agency / Reuters)

Проект заявления Государственной думы с осуждением действий шведских властей, разрешивших акцию с сожжением Корана, внесли на рассмотрение нижней палаты. Документ опубликован в электронной базе Госдумы.

Выступить с соответствующим заявлением ранее предложил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

«Депутаты Государственной думы решительно осуждают очередную одобренную властями Швеции акцию вандализма и призывают их принять меры по недопущению нарушений прав и оскорбления религиозных чувств мусульман», — сказано в заявлении.

Депутатам предлагается согласиться, что подобные действия «создают предпосылки для экстремистских проявлений» и «грубо нарушают цели и принципы Устава Организации Объединенных Наций».

Ранее, 28 июня, полиция Швеции разрешила акцию с сожжением Корана в Стокгольме. Это произошло в первый день празднования Курбан-Байрама — одного из главных мусульманских праздников. «Конституционная защита важнее, чем запрет на разведение огня», — заявила представитель полиции Юлия Марич.

Президент Владимир Путин после этого заявил, что в России неуважение к Корану является преступлением, но в «некоторых других странах» так не считают. «Это святыня для мусульман и для всех других является святыней. Мы знаем, что в других странах поступают иначе — не уважают религиозные чувства людей и еще говорят, что это не преступление», — сказал он.

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В России за оскорбление чувств верующих предусмотрено наказание. Согласно ст. 148 Уголовного кодекса, за публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу и совершенные с целью оскорбления религиозных чувств верующих, грозит до трех лет лишения свободы.

Теги
мусульмане Ислам Швеция Госдума оскорбление чувств верующих Коран Курбан-Байрам
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