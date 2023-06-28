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В Ростовской области загорелся склад с резиной
В Ростовской области горит склад с резиной на площади 500 кв. м
На хуторе Ленина Аксайского района Ростовской области загорелся склад на площади 500 кв. м, сообщается на сайте регионального управления МЧС.
Возгоранию присвоили повышенный ранг сложности. В тушении участвуют 53 человек и 19 единиц техники. О пострадавших не сообщается.
Интернет-портал 1Rnd со ссылкой на МЧС уточняет, что по указанному адресу находится склад резины.
22 июня в пригороде Ростова-на-Дону загорелись склады на вещевом рынке на площади 1 тыс. кв. м. Причиной пожара, по предварительным данным, стало короткое замыкание.