Как в Москве встречают Курбан-байрам. Фото

Мусульмане отмечают Курбан-байрам, праздник жертвоприношения, один из главных в исламе, который знаменует окончание хаджа — паломничества к святыням в Мекке и Медине. В этом году Курабан-байрам начался 28 июня, празднование обычно длится три дня.

Президент Владимир Путин, поздравляя российских мусульман, заявил, что праздник «служит утверждению в обществе идеалов добра, милосердия и справедливости», и отметил значимость мусульманской общины для межнационального и межрелигиозного мира, семейных ценностей и воспитания детей. В своей телеграмме Путин упомянул и военные действия на Украине, сказав, что бойцы-мусульмане «плечом к плечу со своими товарищами защищают Россию».

В Москве в молитвах в Соборной, Мемориальной и Исторической мечетях приняли участие около 200 тыс. верующих, рассказал «РИА Новости» первый зампред Совета муфтиев России, муфтий Московской области Рушан Аббясов.

Как сообщали столичные власти, отмечать Курбан-байрам будут на территории парка «Сокольники» и Центра технических видов спорта «Москва»; также правительство выделило для этого временные альтернативные места. В мэрии заявили, что по договоренности с мусульманской общиной жертвоприношения в городской черте Москвы полностью исключены. В Подмосковье для проведения праздничных мероприятий выделили 53 площадки.

В столичном департаменте транспорта предупредили о возможных ограничениях на вход и выход в метро в связи с Курбан-байрамом. Аббясов призвал жителей Москвы и Подмосковья с пониманием отнестись к ситуации в общественном транспорте и на дорогах