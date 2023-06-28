Южная Корея ввела санкции против россиянина за обход санкций против КНДР

Южная Корея ввела односторонние санкции в отношении россиянина корейского происхождения, которого подозревают в незаконном финансировании программ КНДР по созданию оружия массового поражения. Об этом сообщает агентство Yonhap со ссылкой на МИД Южной Кореи.

По данным министерства, Чхве Чхон Гон из России был добавлен в санкционный список Сеула из-за ядерной и ракетной программ Пхеньяна. По данным МИДа, он основал в Монголии подставную северокорейскую компанию Hanne Ulaan LCC, чтобы уклониться от международных санкций и при этом обеспечивать финансирование оружейных программ Северной Кореи.

Также его обвиняют в создании российской торговой фирмы «Эпсилон» через совместное инвестиционное партнерство с главой отделения Северного банка внешней торговли во Владивостоке Со Мёном. В общей сложности в санкционном списке Южной Кореи против КНДР находятся 45 человек и 47 организаций.

В июне The Wall Street Journal писала, что северокорейские хакеры за пять лет украли более $3 млрд в результате криптоатак. По словам американских чиновников, эти деньги используются для финансирования около 50% программы КНДР по запуску баллистических ракет.

Ядерная программа Северной Кореи началась в 1960-х годах, когда страна заключила договоры о сотрудничестве в области мирного использования ядерной энергии с СССР. Тогда же Пхеньян начал строительство исследовательского центра в Йонбёне, который до сих пор считается главным ядерным объектом КНДР, где в 1965 году был установлен советский реактор ИРТ-2000 мощностью 2 МВт. В апреле 1985 года КНДР подписала Договор о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), однако уже в 2003 году страна вышла из договора, а в 2006 году провела первые успешные ядерные испытания.

В 2006 году Совбез ООН впервые принял резолюцию, осуждающую проведенные КНДР ракетные испытания. Документ потребовал от всех членов ООН не допускать импорта в Северную Корею или экспорта оттуда ракет, сопутствующих материалов и технологий, которые могут быть использованы в производстве оружия массового уничтожения. После этого санкции международной организации несколько раз расширялись.