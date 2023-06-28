«Известия» узнали о предложении ограничить цены на отечественный автопром

Национальный союз защиты прав потребителей (НСЗПП) предложил установить максимальную надбавку к стоимости автомобилей, созданных в России. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на документ, направленный в правительство.

Для автосалонов предельная надбавка к стоимости производителя при этом не должна превышать 15%. В 2020 году средневзвешенная цена на машины увеличилась на 7%, в 2021-м — на 18%, в 2022-м — на 20%, а в I квартале 2023 года — на 11%, уточняет газета со ссылкой на данные аналитического агентства «Автостат». В НСЗПП считают, что эта динамика обусловлена искусственно завышенной стоимостью. В связи с этим союз направил письмо премьер-министру Михаилу Мишустину.

В письме говорится, что максимально допустимые цены на автомобили российской сборки позволят упорядочить ситуацию и снизить конечную стоимость машин. Глава союза Павел Шапкин пояснил, что «рационально увязать стоимость производителей авто с конечной ценой для потребителя». «В мире не практикуют установление предельных цен на эту продукцию, хотя в России аналогичный механизм используют на табачном рынке», — заявил Шапкин.

В конце мая «Ведомости» и «Коммерсантъ» сообщали об идее Минпромторга изменить подход к локализации в автопроме. Ведомство хочет снизить в расчете локализации оценку технологических операций, в том числе за сварку, окраску и штамповку. Вместо этого приоритет в начислении баллов предлагается отдать автокомпонентам (вплоть до расходных материалов), которые сейчас не производятся в России.

При этом, как заявили источники «Коммерсанта», траты на дополнительную локализацию приведут к росту стоимости автомобилей. Представитель Минпромторга сообщил, что поправки позволят создать условия, «стимулирующие оперативное освоение производства критически важных для отечественного автомобилестроения комплектующих».