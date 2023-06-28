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«Известия» узнали о предложении ограничить цены на отечественный автопром

«Известия»: на российские автомобили предложили установить максимальную стоимость

Национальный союз защиты прав потребителей (НСЗПП) предложил установить максимальную надбавку к стоимости автомобилей, созданных в России. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на документ, направленный в правительство.

Для автосалонов предельная надбавка к стоимости производителя при этом не должна превышать 15%. В 2020 году средневзвешенная цена на машины увеличилась на 7%, в 2021-м — на 18%, в 2022-м — на 20%, а в I квартале 2023 года — на 11%, уточняет газета со ссылкой на данные аналитического агентства «Автостат». В НСЗПП считают, что эта динамика обусловлена искусственно завышенной стоимостью. В связи с этим союз направил письмо премьер-министру Михаилу Мишустину.

В письме говорится, что максимально допустимые цены на автомобили российской сборки позволят упорядочить ситуацию и снизить конечную стоимость машин. Глава союза Павел Шапкин пояснил, что «рационально увязать стоимость производителей авто с конечной ценой для потребителя». «В мире не практикуют установление предельных цен на эту продукцию, хотя в России аналогичный механизм используют на табачном рынке», — заявил Шапкин.

В конце мая «Ведомости» и «Коммерсантъ» сообщали об идее Минпромторга изменить подход к локализации в автопроме. Ведомство хочет снизить в расчете локализации оценку технологических операций, в том числе за сварку, окраску и штамповку. Вместо этого приоритет в начислении баллов предлагается отдать автокомпонентам (вплоть до расходных материалов), которые сейчас не производятся в России.

При этом, как заявили источники «Коммерсанта», траты на дополнительную локализацию приведут к росту стоимости автомобилей. Представитель Минпромторга сообщил, что поправки позволят создать условия, «стимулирующие оперативное освоение производства критически важных для отечественного автомобилестроения комплектующих».

Теги
автопром Национальный союз защиты прав потребителей Михаил Мишустин Россия
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