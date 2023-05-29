«Коммерсантъ» сообщил о риске роста цен на Lada из-за идеи Минпромторга

Минпромторг предложил при оценке локализации в автопроме сделать упор на автокомпоненты вместо сварки и окраски. Если предложение одобрят, компаниям будет сложнее получить компенсацию за утильсбор, что приведет к росту цен

Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС

Минпромторг предложил изменить подход к локализации в автопроме, сообщают «Ведомости» и «Коммерсантъ». Ведомство хочет снизить в расчете локализации оценку технологических операций, в том числе за сварку, окраску и штамповку. Вместо этого приоритет в начислении баллов предлагается отдать автокомпонентам (вплоть до расходных материалов), которые сейчас не производятся в России.

Балльную оценку локализации в автопроме ввели в 2019 году, она позволяет компаниям претендовать на участие в госзакупках и программах поддержки спроса на автотехнику и получать компенсацию утилизационного сбора. Последнее зависит от уровня локализации — в этом году для полной компенсации утильсбора производителю легковых машин необходимо набрать 2,5 тыс. баллов, в последующие годы планка будет расти.

Если предложение Минпромторга одобрят, сварка, окраска, штамповка и ряд уже локализованных компонентов станут давать на 1,7 тыс. баллов меньше, считают в Объединении автопроизводителей России. Новые правила осложнят получение компенсаций даже для базовых отечественных моделей, включая Lada, пишет «Коммерсантъ. По словам источников издания в автопроме, траты на дополнительную локализацию приведут к росту стоимости автомобилей.

О том, что производителям придется поднять цены на машины, также пишут «Ведомости». Кроме того, сообщил изданию источник на одном из автозаводов, российские производители, независимо от уровня локализации, не будут соответствовать требуемому уровню баллов для госзакупок.

Представитель Минпромторга сообщил, что поправки позволят создать условия, «стимулирующие оперативное освоение производства критически важных для отечественного автомобилестроения комплектующих». Сейчас предложения обсуждают с отраслевым сообществом, но окончательная позиция еще не сформирована.

На конец 2021 года Lada Vesta набирала около 4000 баллов, а самые локализованные иномарки на тот момент Renault Logan и Duster — примерно по 2200 баллов, Hyundai Solaris и Creta — около 2000 баллов, отмечают «Ведомости». В начале марта АвтоВАЗ сообщил, что обновленная версия Vesta локализована более чем на 4500 баллов.