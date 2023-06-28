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Минобороны сообщило о срыве трех попыток ротации военных Украины в ЛНР

Минобороны: «Запад» сорвал три попытки ротации ВСУ на передовой купянского направления

Артиллеристы группировки «Запад» сорвали три попытки ротации Вооруженных сил Украины (ВСУ) на передовой купянского направления. Об этом ТАСС сообщил начальник пресс-центра группировки Сергей Зыбинский.

«Артиллерией группировки сорваны три попытки провести ротацию подразделений Вооруженных сил Украины на передовых позициях в районе населенных пунктов Кисловка, Ольшаны и Новоселовское», — рассказал Зыбинский. По его словам, Украина потеряла более взвода военных и один пикап.

Также военные отразили атаку ВСУ на запорожском направлении в районе Малой Токмачки, сообщил «РИА Новости» начальник пресс-центра группировки «Восток» Олег Чехов. Также в ходе столкновения уничтожены БМП и боевая бронированная машина. Также, по словам Чехова, на южнодонецком направлении военнослужащие Украины пытались провести скрытую перегруппировку и наносить артиллерийские удары по российским позициям. «Ответным огнем артиллерии уничтожены минометный расчет противника южнее Константиновки, а также минометный расчет и пикап», — заявил начальник пресс-центра «Востока».

27 июня начальник пресс-центра группировки «Центр» Александр Савчук сообщил, что истребители-бомбардировщики Су-34 уничтожили пункт управления, опорный пункт и пункт временной дислокации украинских военных на краснолиманском направлении.

Минобороны сообщило о срыве трех попыток ротации военных Украины в ЛНР
Минобороны сообщило о срыве трех попыток ротации военных Украины в ЛНР

Теги
Украина ВСУ Минобороны Россия ЛНР
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