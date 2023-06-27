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Российские ВКС уничтожили три пункта ВСУ на краснолиманским направлении

Российская авиация уничтожила три пункта ВСУ на краснолиманском направлении

Истребители-бомбардировщики Су-34 группировки войск «Центр» уничтожили на Краснолиманском направлении пункт управления, опорный пункт и пункт временной дислокации украинских военных. Об этом заявил начальник пресс-центра группировки Александр Савчук, передает «РИА Новости».

«На Краснолиманском направлении истребителей-бомбардировщики Су-34 группировки войск «Центр», нанесли авиационный удар, в результате уничтожены пункт управления, опорный пункт и пункт временной дислокации противника», — сказал он.

Также Минобороны отчиталось об ударах российской авиацией по более чем 10 районам сосредоточения живой силы и огневых средств ВСУ.

Одновременно с этим экипаж тяжелой огнеметной системы «Солнцепек» уничтожил опорный пункт в районе села Червоная Диброва. В заключение Савчук сообщил о поражении подразделений 63-й и 67-й механизированных бригад ВСУ в районе Серебрянского лесничества.

Накануне российское Минобороны отчиталось о ночных ударах по складам боеприпасов ВСУ. Это был «групповой удар высокоточным оружием большой дальности морского базирования». Были поражены объекты в том числе под Киевом.

Российская армия продолжает наступательные действия на донецком, красно-лиманском и южно-донецком направлениях.

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