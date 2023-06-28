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В Амурской области МЧС начало поиски 11-летнего мальчика

МЧС: в тайге Приамурья спасатели отправились на поиски 11-летнего мальчика

В Амурской области на поиски 11-летнего мальчика отправились кинологи и спасатели МЧС России, сообщили в телеграм-канале ведомства.

О помощи попросил отец ребенка. Они вместе ушли на охоту, в районе реки Малый Урил мальчик отошел в лес и потерялся. В составе группировки МЧС, отправившейся на поиски — два кинолога с собаками, девять спасателей и четыре единицы техники. До места поиска — порядка 300 км по тайге. Вместе с ними ушли волонтеры Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям.

Позже к группировке присоединились дополнительные силы спасателей с беспилотниками, квадроциклами и плавсредствами, а также вертолет Ми-8 МЧС, который вылетел в зону поиска из Хабаровска. Вторая группа состоит из 24 человек и пяти единиц техники.

Как сообщили «РИА Новости» в поисково-спасательном отряде «Амур», который также присоединился к операции по спасению ребенка, к поискам привлекли около 50 человек. Также у волонтеров есть параплан, который запустят, чтобы увидеть местность с воздуха.

18 июня в горах Карачаево-Черкесии пропала группа туристов, на их поиски также отправились спасатели. О пропаже людей сообщил отец одной из туристок, поскольку группа, в которую входит его дочь, перестала выходить на связь. По информации МЧС, туристы вышли на маршрут из поселка Архыз 12 июня. Они должны были закончить поход 21 июня, прибыв в село Нижний Архыз Зеленчукского района.

Теги
Амурская область МЧС Дети спасатели
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