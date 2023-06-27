Прокуратура: неизвестные открыли стрельбу на улице во Владивостоке, есть пострадавшие

Несколько человек пострадали при стрельбе во Владивостоке

Фото: Владимир Гердо / ТАСС

Неизвестные открыли стрельбу на одной из улиц в центре Владивостока, по предварительным данным, есть пострадавшие. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Приморского края.

Стрельба произошла около дома № 49 корп. «д» на улице Днепровской примерно в 17:00 по местному времени (10:00 мск). Неизвестные открыли стрельбу «из неустановленного предмета», после чего скрылись на автомобиле. В результате пострадали несколько человек, их количество не уточняется. Всех пострадавших госпитализировали.

По данным источника «РИА Новости», пострадали четыре человека.

После произошедшего правоохранители начали доследственную проверку.

В начале июня неизвестный открыл стрельбу в ходе конфликта в одном из кафе Волгограда. Огонь открыли, предположительно, из травматического пистолета, отмечали в региональном управлении МВД. В результате пострадали три человека. Двоих раненых обследовали и отправили на амбулаторное лечение, еще один пострадавший от госпитализации отказался.