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В волгоградском кафе произошел конфликт со стрельбой

МВД: три человека пострадали в конфликте со стрельбой в кафе Волгограда
Фото: Анна Майорова / URA.RU / ТАСС
Фото: Анна Майорова / URA.RU / ТАСС

Неизвестный открыл стрельбу, предположительно, из травматического пистолета, в ходе конфликта в кафе в Волгограде, в результате трое мужчин пострадали, сообщает региональное управление МВД.

Инцидент произошел вечером 2 июня в кафе по улице Вучетича Красноармейского района. В больницу «с ранениями различных частей тела» после произошедшего доставили мужчин 1979, 1999 и 2005 годов рождения.

«Устанавливаются все обстоятельства», — говорится в публикации МВД в телеграм-канале. Детали о стрелке не приводятся.

Как пишет портал V1.ru со ссылкой на очевидцев, стрельба произошла в кафе Black Lion. По словам местных жителей, мужчина с окровавленной головой выбежал на улицу в поисках помощи.

Позже облздрав уточнил, что двоих пострадавших в ходе стрельбы после обследования отправили на амбулаторное лечение, еще один раненый отказался от госпитализации.

Теги
стрельба Волгоград МВД пострадавшие
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