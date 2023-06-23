МВД: в Подмосковье семилетний ребенок получил ранение на соревнованиях по стрельбе

В Подмосковье ребенок получил ранение на соревнованиях по стрельбе

Фото: Никита Попов / РБК

В Одинцовском городском округе на соревнованиях по спортивной стрельбе из пневматического оружия пострадал семилетний ребенок. Об этом РБК сообщили в пресс-службе МВД Подмосковья.

Инцидент произошел в городе Кубинка на ул. Генерала Вотинцева. Ребенок подошел к стреляющим, и ему рикошетом в живот попала пуля. Он госпитализирован.

Отмечается, что отец ребенка претензий не имеет.

18 июня в Краснодарском крае опрокинулся батут с ребенком, он получил травмы. Ребенку потребовалась срочная госпитализация. На следующий день СК завел уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК (производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, максимальное наказание — лишение свободы на срок до двух лет).