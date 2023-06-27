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Представителя Израиля вызвали в МИД России из-за слов посла о Бандере

МИД России вызвал временного поверенного в делах Израиля из-за слов посла страны в Киеве
Ронен&nbsp;Краус
Ронен Краус (Фото: jewlife.ru)

Временного поверенного в делах Израиля в Москве Ронена Крауса вызвали в МИД России «для беседы» из-за высказываний израильского посла в Киеве Михаила Бродского, говорится в сообщении на сайте ведомства.

17 июня посол Израиля на Украине Михаил Бродский заявил в интервью израильскому порталу Iton.tv, что сейчас украинцы находятся «в поиске своих героев», а Украина — «в поиске идентичности». Он перечислил фамилии лидера Организации украинских националистов (ОУН, запрещенная в России экстремистская организация) Степана Бандеры, главнокомандующего ее боевого крыла — Украинской повстанческой армии (УПА, также признана экстремистской и запрещена) — Романа Шухевича и еще одного деятеля ОУН Андрея Мельника.

«Нам, конечно, не нравятся эти герои, — признал Бродский. — Но для большинства украинцев это герои».

Дипломат счел неправильной идею увязывать оказание Украине поддержки с тем, что она «перестанет переименовывать улицы или перестанет называть героями Бандеру или Мельника».

Российская сторона напомнила, что Москва и Израиль «немало потрудились» чтобы пресечь попытки «переписать историю» и «прославить» нацистов и их сторонников.

«Акцентировали важность продолжения совместных усилий на этом направлении, необходимость однозначной оценки действий тех, кто в стремлении поощрять русофобские настроения вдохновляется делами таких военных преступников, как [Степан] Бандера и [Роман] Шухевич», — заявили в ведомстве.

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22 июня официальный представитель ведомства Мария Захарова написала в телеграм-канале, что «никто не имеет право на таких героев», как Мельник, Бандера и Шухевич. «Если, по мнению Михаила Бродского, Киев имеет право на таких героев и идентичность, то это уже проблема МИД Израиля», — заявила она.

После начала российской спецоперации в некоторых городах Украины стали менять топонимы, связанные с Россией и Советским Союзом, а также демонтировать памятники. Десятки улиц, названных в честь российских и советских деятелей, переименовали во Львове, в Киеве и Чернигове, Черновцах и других городах Украины. Как отмечало издание «Слово и дело», в 2022 году улицы имени Степана Бандеры появились в девяти городах Украины.

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