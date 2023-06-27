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Дело о мятеже Пригожина ,  
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Лукашенко назвал условие, которое поставил Пригожину на переговорах

Лукашенко угрожал прекратить переговоры с Пригожиным в случае гибели гражданских
Евгений Пригожин покидает Ростов-на-Дону
Евгений Пригожин покидает Ростов-на-Дону (Фото: Александр Ермоченко / Reuters)

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что угрожал прекратить переговоры с основателем ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным, если погибнет хоть один гражданский, передает «БелТА».

«Евгений, никакого кровопролития. Как только ты ненарочно убьешь хоть одного человека, особенно гражданского, — все, никаких с тобой переговоров не будет, и я с тобой разговаривать не буду», — сказал Лукашенко.

По словам белорусского президента, Пригожин «поклялся» ему, что ни один гражданский человек не погибнет.

Утром 24 июня Пригожин объявил, что бойцы «Вагнера» контролируют военные объекты в Ростове-на-Дону, собираются «идти на Москву» и требуют «выдать» им главу Минобороны Сергея Шойгу и начальника Генштаба Валерия Герасимова.

За несколько часов до этого он обвинил российское «военное руководство» в ударе по лагерю ЧВК. В Минобороны его обвинения опровергли и назвали провокацией. Против бизнесмена завели дело об организации вооруженного мятежа (ст. 279 УК), а Путин обвинил его в предательстве.

Российский президент обсудил происходящее с Лукашенко. Белорусский лидер предложил стать посредником в переговорах. В итоге он договорился с Пригожиным об остановке колонн бойцов и их возвращении в тыловые лагеря.

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Александр Лукашенко Евгений Пригожин ЧВК Вагнер Владимир Путин
Александр Лукашенко фото

Александр Лукашенко

политик, президент Белоруссии

30 августа 1954 года
Евгений Пригожин фото

Евгений Пригожин

бизнесмен, владелец группы «Конкорд» и ЧВК «Вагнер»

1 июня 1961 года
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